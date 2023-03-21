Контракт между финской Gasum и "Газпром экспортом" рассчитан "еще на несколько лет".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, финская госкомпания Gasum продолжает закупать газ у агрессора.

Как сообщает Yle, контакнт между финской Gasum и "Газпром экспортом" рассчитан "еще на несколько лет".

С 2019 года компания закупила у РФ газа на сумму более €730 млн.

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В компании уточнили, у нее нет законных оснований для расторжения договора или обращения в арбитражный суд.

"С начала войны Gasum запрашивал у России только минимальное количество СПГ, предусмотренное контрактом. Мы не согласовывали никаких дополнительных поставок и не собираемся этого делать в будущем", - отметили в компании.

"Договоренность представляет собой так называемый контракт "бери или плати", который распространен для поставок газа. Это означает, что Gasum обязана каждый год платить за определенное количество СПГ, независимо от того, получаем мы его из России или нет. Даже если мы не будем подавать заявку на минимальное количество, нам в любом случае придется заплатить",- пояснили в Gasum.

Война в Украине и позиция Gasum

31 марта 2022 года президнт РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа в ЕС только за рубли.

17 мая 2022 года финская газовая компания отказалась платить за российский газ рублями. В Gasum зявили, что это приведет к увеличению риска прекращения поставок природного газа из России.

Компания сообщила, что переговоры по долгосрочному газовому контракту с "Газпромом" являются спорными и Gasum обратится в арбитраж.

Gasum заявила, что кроме того, что компания "не принимает требование "Газпром Экспорта" о переходе на рублевые платежи, у компании имеются возражения и по другим претензиям, поданным в отношении контракта.

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