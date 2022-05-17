Gasum предупреждает, что это приведет к увеличению риска прекращения поставок природного газа из России.

Финская газовая компания Gasum заявляет, что не будет платить за российский газ в рублях и не будет использовать предложенную "Газпромом" схему оплаты за газ.

В своем заявлении компания сообщила, что переговоры по долгосрочному газовому контракту с "Газпромом" сейчас являются спорными, и теперь Gasum обратится в арбитраж, пишет CNN.

Финская компания отметила, что ведет переговоры с "Газпромом" с прошлого года, но в апреле россияне прислали письмо, в котором требовали проводить оплаты в рублях.

Gasum заявил, что "не принимает требование "Газпром Экспорта" о переходе на рублевые платежи и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или согласно предложенной "Газпром Экспортом" схеме платежей".

Кроме того, у компаний имеются значительные споры и по другим претензиям, поданным в отношении контракта.

"В целом, это то, с чем Gasum не может согласиться и решили передать споры по контракту в арбитраж. Дело будет рассмотрено в арбитраже", - отметили в компании.

Gasum предупреждает, что это приведет к увеличению риска прекращения поставок природного газа из России. Компания заявила, что готовится к этой ситуации со своими клиентами и правительством.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: