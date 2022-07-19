Россия должна запустить трубопровод после ремонта уже 21 июля, однако в Европе опасаются, что этого может не произойти.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину в Еврокомиссии не ожидают, что РФ возобновит работу газопровода "Северный поток" после планового обслуживания.

Об этом заявил комиссар по бюджету Йоханнес Хан, передает Bloomberg.

"Мы не ожидаем, что он снова заработает. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй", — заявил Хан.

Как пишет издание, по плану Россия должна запустить трубопровод после ремонта уже 21 июля, однако в Европе опасаются, что этого может не произойти. В июне Россия сократила потоки, сославшись на задержки из-за санкций.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

Вас также могут заинтересовать новости: