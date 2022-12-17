К проекту привлечены Румыния, Грузия, Азербайджан и Венгрия.

На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины ЕС поддерживает проект прокладки энергетического кабеля в Черном море.

Как говорится в сообщении на сайте ЕС, такое заявление сделала президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в Бухаресте во время подписания рамочного Меморандума о взаимопонимании по проекту.

К проекту привлечены Румыния, Грузия, Азербайджан и Венгрия. Как говорится в сообщении, проект позволить укрепить безопасность всего региона, включая Украину, а также ускорить восстановление энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной во время российской агрессии, убеждены в ЕС.

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"Это соглашение приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам в достижении "чистого" энергетического сообщения... Черноморский электрический кабель поможет поставлять электричество для наших соседей - для Молдовы и стран Западных Балкан и, безусловно, для Украины, - он поможет начать восстановление энергетической системы Украины и восстановление всей страны", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия ожидает завершения уже начавшихся исследований по оценке этого проекта и готова поддержать проект финансово, поскольку он отвечает общим интересам ЕС, стран-соседей и всего региона.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине.

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