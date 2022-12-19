Чехия предложила снизить предельную цену до 188 евро/МВт-ч.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предлагает компромиссный вариант снижения потолка цены на газ.

Как сообщает Bloomberg, Чехия предложила снизить предельную цену до 188 евро/МВт-ч с 275 евро/МВт-ч, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.

План будет обсуждаться министрами энергетики на встрече в понедельник, 19 декабря. Как говорится в материале, соглашение об ограничении цены на газ разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители.

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Согласно последней редакции, так называемый "корректировочный механизм газового рынка" заработает, когда месячные и годовые контракты на газ в хабе TTF превысят 188 евро/МВт-ч в течение трех дней. Он также потребует, чтобы разрыв между ценой природного газа и заранее определенной корзиной цен на СПГ не превышал 35 евро. Контракты, превышающие этот предел, выполнять будет запрещено.

Исполнительный орган также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок.

Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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