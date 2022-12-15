С начала 2022 года было добыто 394,1 млрд куб. м газа, что на 96,3 млрд куб. м, или на 19,6%, меньше, чем в прошлом году.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, "Газпром" опубликовал итоги своей работы с 1 января по 15 декабря текущего года, согласно которым Россия уменьшила добычу газа.

Как говорится в сообщении газового монополиста страны-агрессора, с начала 2022 года было добыто 394,1 млрд куб. м газа, что на 96,3 млрд куб. м, или на 19,6%, меньше, чем в прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

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Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 97,8 млрд куб. м – на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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