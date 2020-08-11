Энергоатом ждет обнародования постановления КМУ с изменениями в ПСО

Благодаря принятым изменениям в ПСО Энергоатом получит возможность реализовывать на рынке двусторонних договоров до 40% электроэнергии.

Кабинет Министров Украины 5 августа 2020 с трехдневной доработкой принял постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

Трехдневный срок доработки истек, но по состоянию на вечер вторника, 11 августа 2020 года, постановление с обновленным ПСО не опубликовано в официальных СМИ.

ГП НАЭК «Энергоатом» ждет максимально быстрого обнародования этого постановления КМУ, чтобы оно вступило в силу. Это позволило б Компании незамедлительно принять меры, необходимые для стабилизации ее финансового состояния в пределах так называемой переходной модели ПСО. В то же время Энергоатом не одобряет какие бы то ни было попытки ограничить работу компании на энергетическом рынке и будет выступать против таких попыток.

Принятая «переходная» модель ПСО была предложена еще в мае нынешнего года, когда премьер-министр поручил Министерству энергетики вместе с руководством Энергоатома подать предложения по выходу из энергетического кризиса.

В соответствии с проектом постановления Энергоатом реализует электрическую энергию гарантированному покупателю в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения на территории ОЭС Украины по цене 10 грн/МВт-ч.

Благодаря принятым изменениям в ПСО Энергоатом получит возможность реализовывать на рынке двусторонних договоров до 40% электроэнергии.

Изменения в ПСО должны стать главным фактором стабилизации работы компании. Существенное увеличение продаж по рыночным ценам улучшит финансовое состояние Энергоатома, позволит более эффективно планировать его производственную деятельность, а также будет способствовать общему оздоровлению ситуации на рынке электрической энергии.

Новая модель ПСО для компании – это:

свободный и конкурентный доступ на рынок двусторонних договоров,

увеличение доли реализации электроэнергии по рыночным ценам до 50%,

оптимизация торговой деятельности посредством уменьшения объемов продаж на профицитном рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке,

прекращение наращивания задолженности гарантированным покупателем,

стабильное поступление оборотных средств.

Напомним, постановлением Кабмина от 20 мая 2020 № 400 была уменьшена доляреализации электроэнергии Энергоатома по ПСО с 85% до 80%. Компания получила возможность продавать высвобожденные 5% электроэнергии на спецаукционах конечным крупным бытовым потребителям. Однако эти изменения не привели к существенному улучшению финансового состояния Компании, поскольку гарантированный покупатель продолжил наращивать миллиардные долги перед Энергоатомом.

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