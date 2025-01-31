Несмотря на существенные потери и постоянные воздушные атаки, украинская энергетическая система продемонстрировала достаточную устойчивость, говорится в отчете НБУ.

Учитывая существенные разрушения энергосистемы и значительные ресурсы, необходимые для ее восстановления, дефицит электроэнергии будет сохраняться на прогнозном горизонте. В то же время риски дальнейших разрушений и роста дефицита остаются существенными. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка.

Отмечается, что несмотря на существенные потери и постоянные воздушные атаки, украинская энергетическая система продемонстрировала достаточную устойчивость, в частности благодаря быстрым ремонтам оборудования. В 2024 году продолжалась и адаптация предприятий и домохозяйств к перебоям энергоснабжения, а дефицит частично покрывался импортом электроэнергии. Сейчас ситуация развивается даже несколько лучше предыдущих предположений НБУ, что позволяет пересмотреть оценки дефицита на прогнозном горизонте.

С учетом импорта в 2025 году дефицит электроэнергии оценивается на уровне 4% (6% в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года), в 2026 году - 2% (3%) и около 1% в 2027 году.

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"Дефицит э/э будет сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте. Импорт э/э и меры предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать производственные расходы, что будет оставаться проинфляционным фактором, хотя его влияние будет уменьшаться", - говорится в документе.

В НБУ ожидают, что дефицит постепенно будет сокращаться, однако будет сохраняться и в последующие годы, поскольку восстановление энергосистемы требует значительного времени и финансирования. Потребность в электроэнергии будет расти по мере дальнейшего восстановления экономики. Производство электроэнергии также будет увеличиваться в результате дальнейших ремонтов маневровой генерации (ТЭС и ГЭС) и развития мощностей ВИЭ.

Стабильный импорт электроэнергии, в том числе в результате увеличения максимально возможного его объема из ЕС до 2.1 ГВт с 01 декабря 2024 года, тоже будет способствовать дальнейшему сокращению дефицита. Ежегодный импорт электроэнергии составит около 0.7 млрд долл. в 2025-2027 годах.

"Риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми. В случае их реализации рост ВВП будет меньше, чем по базовому сценарию, а рост цен - выше. Положительным риском прогноза являются более быстрые, чем ожидания ремонтные работы и/или ввод в действие новых мощностей, а также дальнейшее расширение пропускной способности импорта электроэнергии в Украину, что обусловит меньший дефицит э/э", - говорится в отчете.

Инфляционный отчет НБУ: последние новости

По прогнозу Национального банка, тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение этого года. Однако не исключается их повышение с 2026 года.

В течение прошлого года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за 2024 год составил около 500 тыс. человек. В 2025 году ожидается продолжение этой тенденции.

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