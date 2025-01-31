В этом году ожидается, что из страны уедут еще 200 тыс. человек, но потом они вернутся.

В течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 500 тыс. человек, и в 2025 году ожидается продолжение этой тенденции.

Как говорится в "Инфляционном отчете" НБУ, риски с безопасностью, отключение электроэнергии негативно влияют на качество жизни украинцев, что приводит к их выезду за границу. В НБУ предположили, что такая ситуация будет прослеживаться и в этом году. Там прогнозируют, что из страны выедут еще 200 тыс. человек.

Зато с 2026 года начнется возвращение людей в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

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В Нацбанке объяснили, что сокращение доли тех, кто желает вернуться происходит, поскольку украинцы адаптируются за рубежом. Поэтому, массовое и быстрое возвращение украинцев домой в условиях сохранения статус-кво маловероятно, вследствие чего дефицит рабочей силы будет сохраняться в ближайшие годы.

"Это приведет к сохранению диспропорций на рынке труда и росту зарплат темпами выше увеличения производительности в отдельных секторах, что будет повышать инфляционное давление. Медленное возвращение мигрантов домой также будет ограничивать восстановление внутреннего спроса", - отметили в НБУ.

Риски большего оттока мигрантов за границу и меньшего их возвращения сохраняются. В такой ситуации состояние рынка труда будет ухудшаться, а внутренний потребительский спрос может сократиться. В то же время изменение политики стран-реципиентов в отношении украинских мигрантов и политика украинской власти по возвращению мигрантов домой могут улучшить ситуацию.

Украинские беженцы - последние новости

Свежие результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова показали, что после открытия границ 70% украинцев не намерены ехать за границу на постоянное место жительства, при этом 21% граждан уже настроены на эмиграцию.

Эксперт компании Deloitte Александр Лашек рассказал, что наплыв украинских мигрантов увеличил польский ВВП на 0,7-1,1%. По его словам, уже после полутора лет пребывания в Польше большинство украинцев содержали себя сами.

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