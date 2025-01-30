При средней температуре -10℃ дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часов.

Зима в Украине благодаря теплой погоде проходит достаточно легко. В феврале ожидается похолодание и графики отключений света могут вернуться.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии "Телеграфу" отметил, что украинцы сейчас не сталкиваются с отключениями света из-за теплой погоды, но на Украину надвигается антициклон с арктическим холодом.

"С 5 февраля прогнозируются морозы до -16℃. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10℃", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, низкие температуры воздуха приведут к дефициту в энергосистеме.

"Уже за последние 3 года доказано в Украине: при понижении средних температур до -5℃ в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов. Пока технически этот дефицит мы можем покрыть на уровне 2,1 ГВт часов, но при наличии этой электроэнергии у наших европейских соседей", - рассказал Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что при средней температуре -10℃ дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часов.

"Поэтому, вероятно, это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения", - подытожил эксперт.

В свою очередь НЭК "Укренерго" заявило, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.

"Прогнозируемый уровень понижения температуры не приведет к существенным проблемам и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха", - говорится в сообщении.

При этом украинцам напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

15 января в некоторых регионах Украины были введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Это касалось Сумской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

В частности, Россия атаковала один из энергообъектов во Львовской области. Однако в самом Львове отключения не применялись.

Вас также могут заинтересовать новости: