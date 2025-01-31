С 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

По прогнозу Национального банка, тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, однако не исключается их повышение со следующего года. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", - говорится в документе.

Регулятор отмечает, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

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"С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний", - говорится в отчете.

В НБУ считают, что это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Тарифы на коммуналку в Украине

Как писал УНИАН, в Министерстве социальной политики сообщали, что жилищные субсидии и льготы на услуги ЖКХ в Украине в течение 2025 года для всех получателей будут предоставляться по единому подходу, то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

В "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь 2024 года прогнозировалось, что в 2025 году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться, однако с 2026 года тарифы придется постепенно повышать.

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