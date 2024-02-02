На прошлой неделе Россия стала единственным поставщиком дизтоплива для Турции морем.

Объемы поступлений российских газойлов и дизельного топлива в порты зарубежных стран за неделю 22-28 января выросли на 50% относительно предыдущей недели и составили 973 тыс. тонн, сообщают в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование.

Так, наибольшие объемы были отправлены из портов "Приморск", "Новороссийск" и "Туапсе", на которые пришлось 79% экспорта.

Крупнейшими по объемам странами, куда 22-28 января поступали российские газойли и дизтопливо, были Бразилия, Турция, Сенегал и Тунис. На них приходится 75% поставок. Сенегал и Тунис получили из российских портов 86,5 тысячи и 78 тысяч тонн дизтоплива и газойля.

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На прошлой неделе российское топливо впервые досталось берегам Венесуэлы. Танкер Sea Maverick 28 января доставил 35 тыс. тонн дизтоплива.

Кроме этого, объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли с 220 тыс. тонн до 241 тыс. тонн. Россия была единственным поставщиком дизтоплива и газойля в Турцию морским путем на прошлой неделе.

Наибольшие объемы поступили на терминалы в Мерсине (79 тыс. тонн), Мармаре (57 тыс. тонн) и Яримджи (37 тыс. тонн). Также 9 тыс. тонн дизтоплива прибыло на Tupras Izmit Refinery.

Между тем поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросли в 2,5 раза и составили 323 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Экспорт российских нефтепродуктов

Аналитики считают, что в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Регулярные атаки или более "тяжелые" дроны могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта.

Также стало известно, что экспорт российской нефти упал до двухмесячного минимума из-за непогоды и атак украинских беспилотников.

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