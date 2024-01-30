Экспорт российской нефти за прошедшую неделю упал до восьминедельного минимума.

Морские перевозка нефти из РФ вновь снизились на прошлой неделе до двухмесячного минимума, поскольку поставки из российского тихоокеанского порта в Азию были остановлены на пять дней сильными ветрами и низкими температурами, сообщает агентство Bloomberg.

Из российских портов за последние 4 недели было отправлено около 3,09 миллионов баррелей нефти в день, согласно данным отслеживания танкеров, которые собрал Bloomberg. Это примерно на 250 000 баррелей в день меньше, чем за 4 недели до 21 января.

Недельный средний показатель снизился примерно на 120 000 баррелей в день, до двухмесячного минимума в 2,8 миллиона баррелей. Экспорт пострадал от шторма, который помешал работе порта в Козьмино (поселок в Приморском крае России), а также от четырехдневных технических работ в балтийском порту Усть-Луга, где загрузка нефти была прервана ударом украинских беспилотников по соседнему нефтеперерабатывающему заводу.

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Впрочем, российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей, продолжает идти через Красное море, несмотря на нападения хуситов из Йемена на торговые суда.

На Ближнем Востоке хуситы заверили Россию и Китай, что готовы обеспечить безопасный проход их кораблей в Красном море. Тем не менее, первый танкер, который, как сообщается, был атакован возле Йемена, перевозил именно российскую нефть.

Вместе с этим, впервые со времен вторжения России в Украину поставки российской нефти в Европу достигли нуля на четырехнедельном среднем показателе. Болгария, последний клиент Москвы в регионе, не закупила ни одного барреля в течение последних четырех недель.

Общая стоимость экспорта российской нефти снизилась до пятимесячного минимума в 1,32 млрд долларов. Четырехнедельный средний доход также снизился на 102 млн долларов, до шестимесячного минимума в 1,41 млрд долларов в неделю.

Российский экспорт нефти: что известно

Как сообщалось ранее, в России морские поставки нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников.

Аналитики считают, что в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта.

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