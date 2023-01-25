Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц.

Энергохолдинг ДТЭК в январе начал импорт электроэнергии из стран Европы, что позволит несущественно уменьшить дефицит электричества в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании, однако в компании не уточнили, какой именно объем электроэнергии был импортирован.

"ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равно месячному потреблению 2 млн домохозяйств.

Импорт электроэнергии в условиях войны:

В 2023 году начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.

В январе Кабинет министров пообещал промышленным потребителям, что будет налажен импорт электроэнергиию из ЕС.

23 января 2023 года глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о том, что импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тыс. мегаватт. То есть импорт обеспечивает около 2% потребления в стране.

При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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