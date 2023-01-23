Сейчас импорт обеспечивает около 2% потребления в стране.

Импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тысяч мегаватт.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире телемарафона, отметив при этом, что объем 200-300 мегаватт - это не достаточный объем с точки зрения общей энергосистемы

"По состоянию на сейчас объем 200-300 мегаватт, это не очень большой объем с точки зрения общей энергосистемы. Областной центр средний может потреблять больше электроэнергии", - сказал он.

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По словам депутата, этот импорт осуществляют определенные предприятия, у которых электроэнергия не занимает много в производстве, – до 10% от постоянного производственного процесса, но она крайне необходима. При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.

В целом такой импорт полезен и это дает возможность сбалансировать работу энергосистемы, но дает только около 2% от общего потребления.

"С вечера субботы (21 января - ред.) начался этот импорт, это более-менее ощутимые объемы, но они не являются критически большими с точки зрения общей энергосистемы, потому что мы потребляем около 12 тысяч мегаватт в час, а импорт – это 200-300 мегаватт в час", - добавил Герус.

Импорт электроэнергии в условиях войны:

В 2023 году начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.

В январе Кабинет министров пообещал промышленным потребителям, что будет налажен импорт электроэнергиию из ЕС.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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