По словам советника главы Офиса президента Украины, нефтепровод прекращает работу с начала следующего года.

С января следующего года работа нефтепровода "Дружба", через который Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть, прекратится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире NewsLIVE.

"С 1 января 2025-го прекращает работу нефтепровод "Дружба", – говорит государственный деятель.

Михаил Подоляк напоминает, что существует резолюция ЕС, согласно которой эти страны должны найти возможности диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину российского сырья.

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Нефтепровод "Дружба" – справка

"Дружба" является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Ее построили в 1960-е для доставки нефти в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи: Венгрии, Чехословакии, Польши и Германской Демократической Республики.

Маршрут нефтепровода проходит от города Альметьевск до Брянска, а затем до Мозыря. После чего он разветвляется на два участка: северный (Беларусь, Польша, Германия, Литва и Латвия) и южный (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия).

Транзит российской нефти – что известно

В июле западные эксперты сообщали, что Киев устроил Венгрии энергетический кризис без "Дружбы". Из-за запрета на транзит российского сырья центральноевропейская страна оказалась перед угрозой отключений электроэнергии и дефицита топлива.

Позже, в августе, стало известно, что венгры придумали новую схему транзита российской нефти через украинскую территорию. Впрочем, даже если ее удастся реализовать, транспортировка сырья станет дороже.

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