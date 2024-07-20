Заоблачные цены и дефицит электроэнергии могут ударить по Венгрии в течение нескольких недель.

Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию, пишет Politico.

Отмечается, что таким образом Украина пытается подавить ключевой источник дохода для военной кассы Кремля. Но этот шаг вызывает опасения относительно дефицита поставок в Будапеште, который зависит от импорта российской нефти на 70%, половина из которых приходится на "Лукойл".

"Украинские меры могут создать тяжелую ситуацию", – считает эксперт из венгерского Центра восточных исследований Илона Гизинская. Она добавила, что венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего через несколько недель, если не будет найдено решение.

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По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, только в апреле этого года Венгрия потратила почти четверть миллиарда евро на российскую нефть и газ.

Главный дипломат Будапешта Петер Сийярто заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым начались переговоры по поиску альтернативных поставок российской нефти: "Сейчас в Украине новая правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением... потому что российская нефть важна с точки зрения нашей энергетической безопасности", – сказал он.

По словам журналистов, запрет происходит в условиях обострения отношений между Киевом и Будапештом. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский критиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным в рамках самопровозглашенной "мирной миссии". Будапешт также настойчиво сдерживает поставки оружия с Киеву.

Восточная вражда

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти, поступающей в блок по морю. Но запрет не коснулся трубопроводных поставок, включая то, что поступает по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Этим странам дали время, чтобы найти альтернативные источники поставок.

Украинский депутат Инна Совсун заявила, что Киев взял дело в свои руки: "Мы ждали более двух лет, пока ЕС, G7 введут реальные санкции против российской [трубопроводной] нефти", – сказала она, отметив, что трубопровод все еще транспортирует 200 000 баррелей сырой нефти в день.

Учитывая то, что в прошлом году Москва заработала 180 миллиардов долларов от экспорта нефти, "это фактически абсурдно позволять им зарабатывать эти деньги, транспортируя эту нефть по территории Украины, если эти деньги потом используются, чтобы нас убить", – добавила Совсун.

Также она намекнула на второстепенную цель запрета: отменить оппозицию Венгрии по поставкам оружия в Украину и вступлению Киева в ЕС: "Мы испытали все дипломатические решения, но они не сработали. Поэтому кажется, что мы должны найти какие-то другие подходы к тому, как общаться с ними", – сказала она

Не только Венгрия попала в сетку санкций. Крупнейший нефтепереработчик Словакии Slovnaft покупает нефть у "Лукойла". Но представитель министерства экономики страны сказал Politico, что фирма нашла альтернативу, и пока "поставки российской нефти в Словакию не прекращены".

В то же время санкции, которые заставляют оператора киевского трубопровода "Укртранснафта" отклонять заявки на транспортировку контрактной с "Лукойлом" нефти через "Дружбу", пока не касаются других российских нефтяных компаний. "Роснефть" и "Татнефть" продолжают транспортировать сырую нефть через территорию Украины.

Частично это связано с тем, что трубопровод продолжает транспортировать нероссийскую нефть из Казахстана в Германию, рассказала украинский эксперт по энергетической безопасности в аналитическом центре DiXi Group Елена Лапенко. Но вслед за "Лукойлом" "приближаются санкции против других компаний, добывающих и экспортирующих российскую нефть", – предсказала она.

Венгрия должна действовать быстро

"Любое длительное прекращение поставок заставит региональных нефтепереработчиков использовать свои запасы, сократить их и тем временем искать какого-то дипломатического урегулирования проблемы", – заметил ведущий аналитик сырой нефти разведывательной компании Kpler Виктор Катона.

Теперь Будапешт может вести переговоры об увеличении импорта "Роснефти" или увеличить поставки из Хорватии через трубопровод Adria. Венгрия также может высвободить часть своих чрезвычайных стратегических резервов, которых хватит нефти на 90 дней.

Запрет "Лукойла" на поставки нефти через Украину

Стоит отметить, что в июне 2024 года Киев ввел санкции, которые блокируют транзит в Центральную Европу трубопроводной нефти "Лукойла", крупнейшей частной компании Москвы. Это частично отменило исключение из Санкций ЕС по поставкам российской нефти по трубопроводам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" прекращение Украиной транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию. Он утверждает, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не подходят для долговременной перспективы и должно быть "быстрое решение".

Ранее УНИАН писал, что несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, Россия до сих пор финансирует свою военную машину за счет поступлений от экспорта энергоресурсов.

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