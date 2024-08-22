Ранее "Лукойл" был вынужден прекратить транзит нефти через Украину.

Нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о новой схеме, где венгерская группа будет нести ответственность за транспортировку российской нефти через украинскую территорию. Об этом со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гульяса сообщает Bloomberg.

"MOL имеет хорошие шансы подписать необходимые соглашения", - заявил Гульяс.

Он добавил, что это может произойти в начале осени, но реализация схемы имеет свои сложности.

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"С технической точки зрения это будет означать, что транспортировка будет дороже", - добавляет венгерский чиновник.

По подсчетам, если MOL возьмет на себя транспортировку нефти от российско-украинской границы, это может повысить цену на 1,5 доллара за баррель. В частности, из-за сопутствующих рисков.

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Киев запретил "Лукойлу" использовать украинскую территорию в качестве транзитного пути для своей продукции. Это ударило, в частности, по Венгрии - стране, которая не имеет выхода к морю и зависима в энергетической сфере от РФ.

Будапешт выставил Киеву ультиматум - он пообещал блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.

Также напомним, что Евросоюз не поддержал Венгрию и Словакию в споре с Киевом в вопросе поставок российской нефти.

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