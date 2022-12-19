92% генераторов было завезено юридическими лицами.

За этот год в Украину было завезено 510,3 тысяч генераторов.

"По состоянию на сегодня в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины: 235,9 тыс. генераторов. В целом за 2022 год завезли в Украину 510,3 тыс. генераторов", - написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Железняк добавил, что 92% (217,3 тыс.) из них завезли юридические лица и 8% (18,6 тыс.) - физические лица.

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Генераторы для Украины: что известно

С начала октября российские оккупанты совершили девять массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

9 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы этой зимой будут постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Также Шмигаль сообщил, что Украина в рамках инициативы "генераторы надежды" начала получать генераторы от международных партнеров. Оборудование передают все страны ЕС, США, Канада, Япония. В частности, Франция готовит для Украины оборудование, необходимое для восстановления объектов энергосистемы, весом 73 тонны.

Кроме того трансформаторы и генераторы на общую сумму около 850 тыс. долларов предоставит Украине Азербайджан.

13 декабря США отправили в Украину первую партию оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских ракетных атак.