Помощь уже поступила из Бельгии, Франции, Норвегии в рамках инициативы "Генераторы надежды".

Украина в рамках инициативы "Генераторы надежды" начала получать необходимое оборудование от международных партнеров.

"Города Бельгии передали Украине первую партию генераторов. Вскоре присоединятся другие громады стран Евросоюза. Из Франции поступило 100 генераторов. Норвегия обеспечивает сейчас генераторами украинских пограничников. Вчера во время встречи с делегацией министров правительства Словакии договорились о поставках около 300 генерирующих средств", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что сейчас согласовывается пакет помощи с Японией.

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"Туда войдет оборудование, которое нужно для срочных ремонтов энергосистемы. Также в рамках первого этапа помощи японские партнеры передадут Украине более 240 генераторов", - сказал он.

Генераторы в Украине

2 декабря Шмыгаль заявил, что Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны прибыть и облегчить ситуацию с энергообеспечением, возникшую в результате российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекты, которыми генераторы и некоторое энергетическое оборудование, необходимое для производства в Украине электрогенераторных установок, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины.