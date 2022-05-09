Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла до 32,66 гривен за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 80 копеек – до 32,66 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшую цену на продукт задано сетью "Укргаздобыча" – 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 мая).

Сети Shell и SOCAR повысили цены на 1,47-1,50 грн/л - до 32,99 и 33,98 грн/л.

В столичной сети "Авантаж" цена на автогаз выросла на 1 грн/л, до 32,95 грн/л.

На WOG и ОККО газ вырос в цене на 0,95-1 грн/л - до 32,98-32,99 грн/л.

Также автогаз подорожал в сетях Chipo, "Катрал" и других.

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов продлится, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета через что закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривен. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с заторами в портах Восточной Европы для решения этой МИД работает над открытием из них "зеленого коридора".

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