Опасность возможных атак на сеть трубопроводов рассматривалась еще до российского вторжения.

Несколько недель назад Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

Об этом пишет SPIEGEL.

Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили изданию несколько человек, знакомых с ситуацией.

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Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками еще до вторжения РФ в Украину .

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или актов саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера .

Накануне контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующие особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", - сказал он.

Утечка газа на "Северных потоках"

Как сообщал УНИАН, вчера компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени понадобится на восстановление работы газопроводов.

В Кремле сообщили, что не смогли установить причину произошедшего, однако "не исключают возможности саботажа".

Также вероятность диверсии рассматривает ряд стран, в частности Польша, Дания и Норвегия.

В сети уже опубликовали снимки с места утечки газа на газопроводах в Балтийском море.

Шведские сейсмологи считают, что инциденты на "Северных потоках" связаны со взрывами, а не с землетрясениями. По их данным, второй взрыв на газопроводах по мощности был эквивалентен взрыву более 100 кг динамита.

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