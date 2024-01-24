Наутро баррель нефти марки Brent стоил $79,4.

По состоянию на 24 января котировки нефти слабо снижающиеся на торгах, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. По данным enkorr, по состоянию на утро мартовские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт удешевел на $0,39 (0,5%), до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API) показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе – на 6,674 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позднее 24 января.

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Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина – выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов – сократились на 81 тыс баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также за ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть: что известно

На фоне вероятных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке после военно-морского столкновения в Красном море в начале года баррель нефти марки Brent подорожал на 1,28 доллара, или на 1,7%, до 78,32 долларов. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,69 доллара за баррель, подорожав на 1,04 доллара.

Между тем в России морские поставки нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников.

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