Ожидается, что слабый глобальный рост ограничит спрос в 2024 году, но геополитическая напряженность может его повысить.

Стоимость нефти поднялась в первой сессии 2024 года на фоне вероятных перебоев с поставками на Ближнем Востоке после военно-морского столкновения в Красном море. Также на рынок влияют надежды на высокий спрос в праздничный период и ожидания мер стимулирования экономики Китая, крупнейшего импортера нефти, пишет Reuters.

Так, нефть марки Brent подорожала на 1,28 доллара, или на 1,7%, до 78,32 доллара за баррель по состоянию на утро 2 января. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,69 доллара за баррель, подорожав на 1,04 доллара, или на 1,5%.

Опрос экономистов и аналитиков, проведенный Reuters, прогнозирует, что в этом году нефть марки Brent будет стоить в среднем 82,56 доллара, что немного выше среднего показателя 2023-го (82,17 доллара). Ожидается, что слабый глобальный рост ограничит спрос, хотя геополитическая напряженность может оказать поддержку.

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Журналисты напомнили, что 31 января американские вертолеты отбили нападение поддерживаемых Ираном боевиков на контейнеровоз Maersk в Красном море. Указанное событие усиливает риски перерастания войны между Израилем и Газой в более масштабный региональный конфликт. Это может закрыть ключевые водные пути для транспортировки нефти, такие как Красное море и Ормузский пролив в Персидском заливе, пишет агентство.

Также отмечается, что в Китае ожидания инвесторов относительно новых мер стимулирования выросли после того, как производственная активность в декабре сократилась третий месяц подряд. Стимулирование может повісить спрос на нефть.

Нефтяные ограничения против РФ

Индия прекратила принимать танкеры с российской нефтью после того, как США начали кампанию преследования "теневого флота Путина". Индия должна была получить около 5 миллионов баррелей российской сырой нефти сорта Sokol, но все танкеры, которые ее везли, стояли в нейтральных водах у индийского побережья.

Ранее УНИАН писал, что примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

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