В течение апреля эталонные марки нефти подешевели на 15%.

Глобальная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, вызвала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что в среду, по состоянию на 10 утра по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 доллара за баррель.

В целом в течение апреля обе марки нефти подешевели примерно на 15% и 16% соответственно. Это самое большое падение с ноября 2021 года. Reuters прямо связывает падение нефтяных цен с объявленной 2 апреля новой тарифной политикой США, в рамках которой весь импорт в Америку обложили дополнительной пошлиной. Эффект усилили контрмеры, принятые Китаем в ответ.

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Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что тарифы Трампа сделали вероятным сползание мировой экономики в рецессию уже в этом году. Уже в апреле производство на заводах в Китае претерпело самое быстрое сокращение за последние 16 месяцев.

Дополнительным фактором, который снизил цены на нефть, стало ожидание увеличения добычи странами ОПЕК+. Ожидается, что добычу увеличат в мае, а возможно и в июне.

Рынок нефти: последние новости

Как писал УНИАН, Россия наращивает экспорт нефти уже вторую неделю подряд. Половина танкеров, которые попали под санкции в предыдущие годы, теперь снова перевозят нефть.

Также мы рассказывали, что Чехия впервые в новейшей истории объявила о полной независимости от российской нефти. Такого результата удалось достичь благодаря расширению трубопровода TAL, который поставляет нефть из Западной Европы.

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