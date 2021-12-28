За два дня цены на газ повысились вдвое.

Спотовые цены на газ на украинской бирже повысились вдвое - до 88,6 тыс. гривен за тысячу куб. м.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость газа на европейских хабах к границе Украины по состоянию на 28 декабря за два дня выросла до 88,6 тыс. грн за тысячу кубометров.

При этом средневзвешенная цена голубого топлива с периодом поставки на январь по сравнению с периодом поставки на декабрь поднялась также вдвое - до 72 тыс. грн за тыс. куб. м.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла отметки 2 тыс. 035 долл. за тысячу кубометров. В Украине цены повысились до 72 тыс. грн.

22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.

24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Сегодня, 28 декабря, спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров. Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.

Цена на газ в Украине

Цены на газ в Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

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