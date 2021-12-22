На 2021 год в бюджете "Газпрома" заложена средняя цена экспорта газа $250/тыс. куб. м, однако в компании ожидают, что фактический показатель будет выше.

В российском "Газпроме" ожидают, что в 2021 году средняя цена экспорта газа превысит $280.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, сообщает Enkorr.ua.

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На 2021 год в бюджете "Газпрома" заложена средняя цена экспорта газа $250/тыс. куб. м, однако в компании ожидают, что фактический показатель будет выше.

"В бюджете ПАО "Газпром" на 2021 г. заложена средняя цена экспорта газа $250 (эта цена рассчитывается по всем нашим поставкам за рубеж — в Европу, Китай, а также в страны СНГ). При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит $280. В бюджете на 2022 г. заложена средняя цена экспортных поставок в $296. В прогнозе на 2023 и 2024 гг., с учетом нашего консервативного подхода к планированию, предусмотрено поэтапное снижение: до $265 и $228 соответственно", — сообщил Садыгов.

По его словам, средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 г. даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней.

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