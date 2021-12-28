Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами / фото УНИАН, Александр Вельможко

Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1151 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Читайте такжеДо $3 тысяч: Коболев озвучил шокирующий прогноз цены на газ

Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 1,15 тыс. долл. за тыс. куб. м.

В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.

Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.

По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.

Скриншот profinance

Цена на газ:

  • Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
  • По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
  • 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
  • 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
  • По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
  • 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
  • 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
  • 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.