Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами / фото УНИАН, Александр Вельможко
Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1151 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.
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Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 1,15 тыс. долл. за тыс. куб. м.
В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.
Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.
По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.
Скриншот profinance
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.