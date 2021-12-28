По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1151 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 1,15 тыс. долл. за тыс. куб. м.

В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.

Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.

По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ: