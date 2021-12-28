Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.

Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа.

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Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров.

Кроме того, планируется установить, что торговая надбавка не может превышать 1%.

Ограничения будут действовать в период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года.

Производство и газ:

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря 2021 года ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

24 декабря 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что из-за цен на газ Кабмин готов ввести ограничение наценки на социальные продукты.

Цена на газ: