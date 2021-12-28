Торговая надбавка не может превышать 1% / фото УНИАН Владимир Гонтар

Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа.

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Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров.

Кроме того, планируется установить, что торговая надбавка не может превышать 1%.

Ограничения будут действовать в период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года.

Производство и газ:

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря 2021 года ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

24 декабря 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что из-за цен на газ Кабмин готов ввести ограничение наценки на социальные продукты.

Цена на газ: