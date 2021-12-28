Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа.
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Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров.
Кроме того, планируется установить, что торговая надбавка не может превышать 1%.
Ограничения будут действовать в период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года.
Производство и газ:
18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.
Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.
24 декабря 2021 года ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.
24 декабря 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что из-за цен на газ Кабмин готов ввести ограничение наценки на социальные продукты.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.