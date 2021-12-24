Стоимость газа на европейском хабе снизилась с 2,1 до 1,3 тыс. долл. за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 106 евро за МВт-ч (1,26 тыс. долл. за тыс. куб. м). В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.

Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.

Цены на газ в Украине также отреагировали на европейские котировки соответствующим снижением.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 24 декабря за два дня снизилась с 74 тысяч до 52 тысяч грн за тысячу кубометров.

Цена на газ: