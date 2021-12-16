Когда именно будет принято решение о запуске газопровода на данный момент не сообщается.

Немецкий регулятор заявил, что решение по российскому газопроводу "Северный поток-2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Об этом сообщает Вloomberg.

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Немецкое сетевое агенство сообщает, что операционная компания NORD STREAM 2 требует пересмотра операционной деятельности в соответствии с законодательством.

Позиция новой коалиции Германии:

24 ноября 2021 года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной.

Новым канцлером ФРГ стал Олаф Шольц (СДПГ).

У Шольца поинтересовались, готово ли новое правительство приостановить "Северный поток-2" в ответ на шантаж России наступлением на Украину. Он ответил, что "безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов".

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

Автор: Елена Коваленко