Постановление правительства, которым цена поставщика ограничивалась 7,96 грн/куб. м, прекратило свое действие 1 декабря.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для более 600 тысяч домохозяйств составит 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" (ППН), обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Соответственно, новая цена 46,72 грн за куб. м будет распространяться на этих потребителей и будет меняться каждый день.

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Компания советует потребителям переходить от "поставщика последней надежды" к газопоставляющейкомпании "Нафтогаз Украины", тариф которой 7,96 грн за куб. м.

Также на сайте указано, что в течение 60 дней с момента перехода к ППН потребитель должен выбрать себе нового поставщика.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения был установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

1 декабря постановление прекратило свое действие.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно автоматического подключения всех бытовых клиентов "поставщика последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года цена на газ "поставщика последней надежды" будет меняться каждый день и может составить более 30 грн за куб. м.

Автор: Анна Бредихина