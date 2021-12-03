"Нафтогаз" не допустил регулятора к плановой проверке деятельности компании по поставкам газа за последние четыре года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала НАК "Нафтогаз Украины" на 1,16 млн грн за недопуск регулятора к проверке деятельности предприятия.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 3 декабря, сообщается на сайте комиссии.

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Таким образом, НКРЭКУ наложила на "Нафтогаз" максимальный штраф 850 тыс. грн за недопуск к плановой проверке деятельности компании по поставкам газа за последние четыре года. Кроме того, Нацкомиссия наложила на компанию еще три штрафа по 102 тыс. грн каждый - за недопуск во время трех неплановых проверок по обращению со стороны участников рынка и потребителей.

НАК "Нафтогаз Украины":

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Автор: Анна Бредихина