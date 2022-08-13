Энергоблоку необходимо электричество, чтобы работали насосы, которые охлаждают ядерное топливо в реакторе.

Действия оккупантов на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе, поскольку в случае обесточивания станции охладительная система может выключиться.

Об этом, как сообщает ВВС, заявил инженер станции.

"Ни один энергоблок не выдает мощность "наружу". Может показаться, что это ничего страшного, но есть одно "но". Энергоблоку требуется электричество, чтобы работали насосы, которые охлаждают ядерное топливо в реакторе или в бассейне выдержки. Это очень долгий процесс. Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа", - заявил эксперт.

Он также отметил, что должен работать хотя бы один энергоблок.

"Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы. Они это знают. И что они делают? Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: "Если неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы представить вам помощь". В чем будет заключаться их помощь? Они дадут нам план "соединения" ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС - Мелитополь-Джанкой", - заявил эксперт.

Инженер станции также отметил, что оккупанты сознательно пытаются устроить "блэкаут".

"Если мы вдруг сядем на 0, то есть произойдет "блэкаут", нам нужно будет какое-то питание со стороны", чтобы питать насосы для охлаждения ядерного топлива. Россияне специально устраивают нам "блэкаут", чтобы потом нам "помочь". Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разгатят последнюю линию. Такое впечатление, что они делают это, чтобы мы все уехали отсюда", - заявил эксперт.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

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