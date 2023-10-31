Солнечные панели в космосе могут быть гораздо более эффективными для сбора и передачи энергии, чем на Земле.

Ученые впервые заявляют, что доказали, что гигантские солнечные фермы в космосе возможны. Это означает потенциально безграничный запас чистой энергии, сообщает издание Independent.

Команда из Университета Суррея и Университета Суонси следила за спутником на орбите в течение шести лет, чтобы наблюдать, как панели производят энергию, выдерживают солнечную радиацию и переносят суровые условия космоса.

"Элементы были изготовлены из тонкопленочного теллурида кадмия, который действует как полупроводниковый материал, нанесенный на ультратонкое стекло. Новая солнечная технология позволяет создавать большие и легкие панели, которые генерируют больше энергии и стоят относительно недорого", - пишет издание.

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Как объясняется в исследовательской работе, хотя выходная мощность панелей со временем ухудшалась, исследователи полагают, что их результаты доказывают, что спутники солнечной энергии работают и могут быть коммерчески жизнеспособными.

"Мы очень рады, что миссия, рассчитанная на один год, все еще работает после шести лет. Эти подробные данные показывают, что панели устойчивы к радиации, и их тонкопленочная структура не ухудшилась в суровых термических и вакуумных условиях космоса", - сказал профессор Крейг Андервуд, почетный профессор космической техники в Университете Суррея.

Эксперты заявили, что необходимы дальнейшие исследования, но этот полет доказал базовую надежность технологии для использования в космосе.

По данным Министерства энергетики США, каждый час больше солнечной энергии достигает Земли, чем люди используют за год, и около трети отражается обратно в космос.

Поскольку в космосе нет облаков, атмосферы и ночи, солнечные панели спутникового базирования могут быть гораздо более эффективными для сбора и передачи энергии, чем возобновляемая инфраструктура на Земле.

Зеленая энергия в мире - новости

Последние годы общемировая тенденция в энергетике сфокусирована на развитии возобновляемых источников генерации электричества: солнца, ветра и воды. Делается это с целью отказа от видов генерации, которые сильно вредят окружающей среде.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор прибегла к энергетическому шантажу страны Европы, которые имели сильную энергоресурсную зависимость от РФ. Делалось это с целью ослабления поддержки Украины. Однако страны ЕС одна за другой начали заявлять об отказе от использования российского ископаемого топлива, что спровоцировало энергетический кризис на континенте. Спрос на альтернативные источники энергии вырос еще больше.

В большинстве стран Евросоюза, особенно в его северной части, круглосуточно дующий ветер является существенно более перспективным ВИЭ, чем Солнце и гидроэнергия. Особенно сильные ветры дуют в Северном море между Британскими островами, Скандинавией и континентальной Европой. Так что вполне возможно, что 9 стран ЕС превратят Северное море на совместную ветровую "зеленую электростанцию".

Кроме этого, наша страна также старается следовать мировому тренду. Например, Германия рассматривает Украину как перспективного партнера в области энергетического сотрудничества и прогнозирует большие перспективы для будущего экспорта электроэнергии из возобновляемых источников энергии в ЕС.

12 сентября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев подписала украинско-немецкий меморандум по строительству ветряной электростанции в районе Чернобыльской АЭС.

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