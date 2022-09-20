Вполне возможно, что 9 стран ЕС превратят Северное море в общую "зеленую электростанцию".

Страны Европейского союза, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, договорились о совместном форсированном развитии ветроэнергетики. Уже утверждены две масштабные программы.

Как пишет DW, в Европе еще в этом десятилетии основой электроэнергетики станут морские (офшорные) ветропарки.

Отмечается, что в большинстве стран Евросоюза, особенно в его северной части, ветер сутками дует, является существенно более перспективным ВИЭ, чем солнце и гидроэнергия, возможности которых сильно ограничены.

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Правда, ветрогенераторы также наносят вред живой природе, но ученые ищут и находят способы ее снизить.

В открытом море ветры всегда более сильные и постоянные, а ветроэлектрическая установка - мощнее, так как на них устанавливают большие лопасти.

Особенно сильные ветры дуют в Северном море между Британскими островами, Скандинавией и континентальной Европой.

Поэтому вполне возможно, что 9 стран ЕС превратят Северное море в общую "зеленую электростанцию"

Известно, что 12 сентября министры энергетики стран-членов Евросоюза Бельгии, Дании, Германии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швеции, а также Норвегии, которая во многих сферах тесно сотрудничает с ЕС, согласовали и опубликовали в Дублине чрезвычайно амбициозный инвестиционный план. Он предусматривает, что уже в 2030 году мощность ветропарков в Северном море увеличится почти в четыре раза - до 76 ГВт, к 2040 году составит 138 ГВт, а к 2050 году, когда в Евросоюзе хотят достичь климатической нейтральности, должен достичь 260 ГВт.

В результате - даже при неполной реализации этой программы-то море, которое сегодня обеспечивает Европу прежде всего трубопроводным газом и нефтью, в том числе и эталонным европейским сортом Brent, превратится в гигантскую "зеленую электростанцию".

Ранее УНИАН писал, что на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину представители американской промышленности заявили о невозможности помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой. Поэтому ЕС нужно оперативно искать альтернативные источники энергии.

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