В МИД Германии заявили, что Украина должна шире использовать возобновляемые источники энергии.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев подписала украинско-немецкий меморандум о строительстве ветровой электростанции в районе Чернобыльской АЭС.

"Зеленая электроэнергия из Чернобыля - это будущая версия мира", - цитирует tagesschau главу МИД Германии во время подписания документа в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как известно, Бербок является сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые". Она убеждена, что Украина должна шире использовать возобновляемые источники энергии.

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Во время визита немецкий министр посетила крупную электростанцию в 50 км от украинской столицы, которая неоднократно подвергалась атакам ракет и дронов со стороны Российской Федерации. Эта электростанция была серьезно повреждена зимой, но теперь она полностью восстановлена и окружена высокими заграждениями, защищающими от БПЛА.

Украинская энергетика

В этом году Кабинет министров Украины по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Стратегия предусматривает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора.

В правительстве заявили, что основными направлениями в развитии энергосистемы Украины является ее восстановление, децентрализация и дальнейшая интеграция с энергосистемой ЕС, а также развитие "зеленой" энергетики.

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