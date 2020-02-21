В марте газ для промышленности подешевеет почти на 15%

Максимальные цены на газ для промышленности будут снижены на 11,6%, минимальные - на 14,6%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,6% по сравнению с февралем - до 3981 гривни с 4661 гривню за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 11,6% - до 4606 гривень с 5208 гривень за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.