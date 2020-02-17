"Укргазвыдобування" прогнозирует рост добычи газа в Украине

При этом валовая добыча газа в 2020 году снизится на 2% и составит 14,6 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" прогнозирует увеличение добычи товарного природного газа в 2020 году на 1,5% - до 13,8 миллиарда кубометров против 13,6 миллиарда кубометров газа по итогам 2019 года.

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Соответствующим прогнозом поделился на пресс-конференции руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Ожидается, что валовая добыча газа в 2020 году составит 14,6 миллиарда кубометров, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

Такая разница в тенденции между товарным газом, который будет поставлен потребителям, и валовой добычей связана, по словам Фаворова, со снижением производственно-технологических расходов газа, которые в 2020 году должны составить 0,6 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда кубометров по итогам 2019 года.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2019 году добыла 13,62 миллиарда кубометров товарного газа, который был отпущен населению и теплокоммунэнерго.

В июле 2019 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" представила новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в добытых кубометрах голубого топлива, а в финансовом результате компании.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".