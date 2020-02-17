"Нафтогаз" представил стратегию наращивания добычи газа

Компания планирует наращивать добычу благодаря сверхглубокому бурению на Шебелинском месторождении, благодаря добыче газа из плотных пород, а также на шельфе Чёрного моря.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" представила стратегию "Тризуб" по наращиванию добычи газа в Украине на ближайшие 10 лет, которая базируется на трех направлениях.

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Как сообщил на пресс-конференции руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов, компания планирует наращивать добычу благодаря сверхглубокому бурению на Шебелинском месторождении, благодаря добыче газа из плотных пород, а также на шельфе Чёрного моря.

Также "Нафтогаз" планирует продолжить работу по интенсификации добычи на действующих скважинах и добычу на традиционных месторождениях.

Фаворов сообщил, что ежегодное естественное падение добычи газа на сегодняшних месторождениях составляет около 1,5 миллиарда кубометров газа. Более того, добавил он, крупнейшие месторождения компании были открыты в 1960-1980 годах и уже практически истощены, поэтому стране нужны новые точки роста, что и предлагает стратегия.

Фаворов не стал называть конкретные ожидаемые цифры добычи по данной программе, отметив, что к ее окончанию можно будет более точно прогнозировать результаты.

"Не буду вас обманывать и называть какие-то цифры", - сказал он.