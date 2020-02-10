Украинцам обещают существенное снижение цен на газ

По словам Коболева, цена на газ может упасть летом.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное снижение цены на газ летом.

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Об этом Коболев заявил в интервью РБК-Украина.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

28 января в «Нафтогазе Украины» заявили, что, согласно новому постановлению правительства, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 4,65 грн за куб. м (без учета НДС, наценки гассбутов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.