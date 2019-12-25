Эксперт спрогнозировал, насколько упадут цены на бензин после вмешательства Зеленского

Как отметил эксперт, перекосы с ценами на бензин возникают из-за роста теневого рынка нефтепродуктов.

Цены на бензин в Украине после встречи президента Владимира Зеленского с представителями сетей АЗС могут снизиться на 2 грн.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, ссылаясь на информацию от участников встречи с президентом, передает «Обозреватель».

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Как сообщил Куюн, на совещании "угроз или истерик не было", однако Зеленский поинтересовался – почему, когда доллар рос, цены на топливо росли, а когда доллар упал на 15% за год, то цены не упали на 15%?

"Утром во вторник мы видим, что опустились цены на 50 копеек, даже гривну. Но этот процесс был и раньше, просто сегодня он ускорился... Я думаю, что до Нового года еще будет снижение на 50 копеек или гривну... Для роста цен однозначно нет никаких оснований. Вопрос в том, насколько они будут снижаться. Минус 2 грн относительно понедельника – это тот горизонт, на который можно рассчитывать", – пояснил он.

Как отметил эксперт, перекосы с ценами на бензин возникают из-за роста теневого рынка нефтепродуктов. Президент в обмен на снижение цен пообещал сетям АЗС помочь в решении их проблемы.

"Сейчас в каждом селе на каждой дороге стоит по белой газовой бочке, по дизельной бочке. Это все теневой нелегальный рынок, который работает без кассовых аппаратов, без разрешений, без лицензий", – подчеркнул Куюн.

"На заседании прозвучало обещание президента заняться решением проблем рынка. 14 января будет проведено совещание с силовиками по борьбе с нелегальными АЗС и мини-НПЗ. Рынок это услышал и сказал – ок, если вы обещаете решить наши проблемы, которые позволят нам работать нормально, мы будем быстрее на это реагировать", – добавил он.