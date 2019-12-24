Сети АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

Операторы АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,5-1 грн за литр.

Сетевые операторы 24 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что стоимость бензинов и ДТ на АЗС ANP и AVIAS снизилась на 1 грн/л до: А-92 – 25,95 грн/л, А-95 – 26,49 грн/л, ДТ – 27,00 грн/л, также на 1 грн/л цены были снижены в сети АЗС UKRNAFTA.

Кроме того, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.