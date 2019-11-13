«Оператор ГТС Украины» хочет купить газа на 8 миллиардов гривень: объявил тендер

С 1 января 2020 года компания «Оператор ГТС Украины» будет отделена от группы НАК «Нафтогаз Украины» и передана в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины».

Государственная компания «Оператор ГТС Украины» сегодня объявила тендер на закупку 950 млн куб. м природного газа с ожидаемой стоимостью 8,17 млрд грн (без НДС).

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Об этом говорится в системе государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, компания-победитель должна поставить указанный объем газа до конца текущего года. При этом оплата газа будет осуществляться равными частями: 50% - до конца 2020 года, 50% - до конца 2021 года.

К участию в конкурсе допущены как отечественные, так и иностранные участники всех форм собственности и организационно-правовых форм.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 13 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

С 1 января 2020 года «Оператор ГТС Украины» будет отделен от группы НАК «Нафтогаз Украины» в рамках анбандлинга и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».