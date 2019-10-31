Рада приняла закон об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза»

ГТС по-прежнему останется в собственности государства.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" наймут юристов за 350 тысяч евро для поддержки отделения ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1 проголосовал 341 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, народный депутат, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что целью закона является выполнение обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи, согласно Протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, а также с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Проектом закона предусматривается внесение изменений в 10 законов Украины. При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 169 предложений от народных депутатов», - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, 18 октября парламент принял законопроект об отделении ГТС от «Нафтогаза» в первом чтении.

Докладывая по законопроекту, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что законопроект предлагает создание независимого оператора ГТС по утвержденной модели ISO (Independent System Operator).

По его словам, Фонд госимущества передаст газотранспортную систему Украины на правах хозяйственного ведения госкомпании, которая будет создана на базе компании «Магистральные газопроводы Украины» и будет подчинена Министерству финансов Украины. При этом у Кабинета министров останутся полномочия для принятия важных решений, касающиеся деятельности оператора газотранспортной системы Украины.

Он отметил, что без принятия этого закона не будет сертификации оператора газотранспортной системы Украины и не будет независимого оператора.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.