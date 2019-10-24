Новая компания-оператор ГТС Украины перешла в управление Минфина

По словам главы компании, это важный шаг для выполнения Украиной внешних обязательств и основа для подписания следующего транзитного соглашения с Россией.

Управление корпоративными правами новой компании-оператора газотранспортной системы "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов в соответствии с планом отделения ГТС от НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом в Facebook сообщил глава компании Александр Лисниченко.

«Шаг за шагом выполняем дорожную карту по отделению транспортной функции (анбандлингу). Управление корпоративными правами АО «МГУ» передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство финансов Украины», – написал он.

По словам Лисниченко, это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения с Россией.

«Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО «МГУ». Над чем активно работаем сейчас», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

22 мая Кабинет министров внес изменения в постановление об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» по модели ownership unbundling, передав под управление "Нафтогаза" нового оператора ГТС - компанию «Магистральные газопроводы Украины» - до 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».