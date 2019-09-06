Энергоатом презентовал Нефинансовый отчет – 2018

По итогам 2018 года атомные электростанции Украины обеспечили не только стабильность Объединенной энергетической системы Украины, но и 53,1% электроэнергии для украинских потребителей.

В Украине все больше компаний устанавливают перед собой долгосрочные цели в экономическом, социальном и экологическом контексте, внедряя политику устойчивого развития как составную бизнес-стратегии. Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», задала тренд и первой среди государственных предприятий в Украине подготовила отдельный нефинансовый отчет по международному стандарту GRI (Global Reporting Initiative) в 2017 году. «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине, и это возлагает на компанию огромные обязательства.

В стратегических документах Компании сказано, что «Энергоатом» ставит перед собой цель максимально увеличить свой вклад в устойчивое развитие общества, учитывая все экономические, социальные и экологические аспекты деятельности. Среди ключевых направлений деятельности Энергоатома - ответственное отношение к производству, обществу и окружающей среде, а также создание достойных условий для сотрудников Компании и забота о будущих поколениях.

По итогам 2018 года атомные электростанции Украины обеспечили не только стабильность Объединенной энергетической системы Украины, но и 53,1% электроэнергии для украинских потребителей. Энергетическая отрасль Украины была и остается гарантом экономической стабильности и устойчивого развития государства, а НАЭК «Энергоатом» - ключевым элементом отечественной энергогенерации.

В своем третьем «Нефинансовом отчете-2018» НАЭК «Энергоатом», оператор четырех действующих АЭС Украины, презентует результаты деятельности Компании за 2018 год в реализации стратегии развития и вклада Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН, а также новые приоритетные направления деятельности и возложенные обязательства, которые стоят перед Энергоатомом в обеспечении стабильного энергетического будущего страны в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года, предусматривающей сохранение доминирующей роли атомной генерации в энергобалансе Украины.

Энергоатом на практике доказывает свое стремление гармонизации деятельности с ожиданиями общества, придерживается принципов прозрачности и подотчетности, открыто информирует о работе Компании, ее социально-экономическом и экологическом воздействии на общество. Подтверждением этого стало первое место по индексу прозрачности среди государственных предприятий Украины в 2018 году и третье - среди предприятий всех форм собственности. Также в 2018 г. Энергоатом получил награду в конкурсе Deloitte Sustainability Report Award ‒ The Green Frog Award (GFA) 2018 за демонстрацию лучших показателей устойчивости и стратегических обязательств, опубликованных в Нефинансовом отчете Компании.

Справка. Нефинансовый отчет Энергоатома ‒ это не только печатный документ на украинском и английском языках, а также двуязычная интерактивная версия отчета (сайт), которая представлена по адресу: http://nfr2018.energoatom.kiev.ua/