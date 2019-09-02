Rzeczpospolita: Украина получила реальный шанс избавиться от зависимости от газа России

Варшава может помочь Киеву с поставками американского газа, но украинская сторона должна подготовить для этого инфраструктуру.

Газовое соглашение, которое в субботу было заключено между США, Польшей и Украиной, было важным моментом, прежде всего, именно для украинской стороны. Вырваться из энергетической зависимости от России - это в не простая задача. Прежде всего, нужно желание проводить изменения.

Бывший министр энергетики Литвы Ярослав Неверович во времена первых поставок сжиженного газа в порт Клайпеда, сказал, что для достижения энергетической свободы понадобилась работа трех каденций парламента, - пишет Rzeczpospolita. Первый запланировал изменения и приготовил весь процесс, второй эти изменения воплощал и строил инфраструктуру, а третий - продолжил работу предшественников, получая пользу от изменений.

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Польша после нескольких лет зависимости от российского «Газпрома» наконец встала на правильный путь, чтобы получить полную свободу в газовой политике. Предыдущее правительство строило терминал для приема сжиженного газа в Свиноуйсце, а нынешняя власть решилась не просто строить порт, но и одобрил строительство газопровода Baltic Pipe, благодаря которой можно будет получать газ из Норвегии.

Голубого топлива собственного производства в Польше не много. Безопасность, очевидно, обходится дорого, но на свободном рынке цена на газ играет ключевую роль. И вопрос не только в том, чтобы получить сырье с нового направления. Новый газ должен быть конкурентным в измерении цены по сравнению с той, которую предлагают текущие поставщики.

Украина ежегодно потребляет 30 миллиардов кубометров газа, 20 миллиардов из которых добывает сама, а остальное импортирует через реверсные поставки. Фактически это означает, что западные покупатели «Газпрома» перепродают Киеву часть, полученную от российского поставщика.

Если Россия откажется от транзита через украинскую территорию, у Киева появятся проблемы с импортом через реверс. Нарастить внутреннюю добычу не так уж и просто без поддержки иностранных инвесторов, которых пока не много. Польша может заполнить эти пробелы, доставляя газ из терминала в Свиноуйсце до границы Украины.

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Но нужно увеличить пропускную способность украинско-польского соединения. И поскольку Польша выполнила свою часть работы, Украине не хватает инвестиций на своей стороне от границы. США, которые получили наибольшую выгоду от сланцевой революции, правильно делают, что ищут покупателей сырья в Центральной и Восточной Европе. Американский министр энергетики Рик Перри заявил в Варшаве в субботу о сокращении зависимости от России. Но настало время для конкретики.

Если Украина хочет получить независимость от газа России, она должна построить необходимую инфраструктуру, чтобы получить физические возможности для диверсификации поставок и поставщиков. Она также должна построить прозрачную систему торговли голубым топливом. Сейчас различные олигархические группы получат доход от роли посредников в этой торговле. А цены в Украине формируются не на основе спроса и предложения. Пришло время для решающего движения со стороны Киева.