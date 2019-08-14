Кабмин хочет снизить цену электричества для промышленности

Правительство сегодня внесет изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии.

Кабинет министров Украину сегодня намерен внести изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии для снижения цены электричества для промышленных потребителей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Сегодня на заседание Кабинета министров Украины мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавам и другим, существенно снизить ту цену, которую они имеют на сегодняшний день», - сказал Насалик.

В свою очередь представитель президента в правительстве Андрей Герус предложил правительству отложить принятие данного решения на неделю для дополнительного изучения. «По поводу моей позиции, я ее даже не могу сказать, потому что я сейчас читаю и вижу, что опять на госкомпании накладываются некоторые ограничения по ценам, а частные компании, как всегда, участия в этом никакого не принимают. Поэтому у меня просьба: хотя бы на неделю это отложить, чтобы можно было прочитать и понять, что в данном случае принимается», - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. Кабинет министров назвал это заявление некорректным.

До запуска нового рынка электроэнергии министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что цена на электрическую энергию для промышленности может вырасти на 5-6%.