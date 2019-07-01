В Украине сегодня запускают новый рынок электроэнергии: что это значит

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию.

В Украине сегодня, 1 июля, должен заработать новый рынок электроэнергии, который позволит выбирать разных поставщиков.

Закон "О рынке электроэнергии" включает ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

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Кабинет министров создал на базе "Энергорынка" два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии: ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

В конце июня НКРЭКУ утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.

27 июня прошли первые аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам для запуска работы новой модели рынка в Украине.

Цена на электрическую энергию для промышленности при запуске нового рынка электроэнергии может вырасти на 5-6%, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, выступая на заседании правительства по этому вопросу, отметил, что, согласно данным НКРЭКУ, в случае принятия правительственного постановления о специальных обязательствах цены на электроэнергию для небытовых потребителей вырастут на 40-50%, что будет иметь негативные последствия для экономики.

Национальный банк прогнозирует, что после введения нового рынка цены на электроэнергию вырастут на 25%. На потребительскую инфляцию это окажет минимальное влияние 0,2 процентных пункта, поскольку доля электроэнергии в корзине составляет 1%.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию.

Кабмин возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

По словам Насалика, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.

Согласно решению правительства о возложении специальных обязательств, "Энергоатом" должен будет продавать не более 90% своей электроэнергии по фиксированной цене, а "Укргидроэнерго" – не более 35%.

Продажа электрической энергии в новом рынке электроэнергии на аукционах по двухсторонним договорам будет осуществляться временно на «Украинской энергетической бирже» на протяжении трех месяцев.

19 июня Герус сообщил, что Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект, отменяющий формулу «Роттердам+», чтобы прекратить формальное ее существование. Он сообщил, что этим законопроектом предлагается перенести запуск в Украине нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.

26 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о снижении цены электроэнергию. Документ зарегистрирован в парламенте как неотложный, но его текст пока не опубликован.

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции Закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка в Украине на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии.